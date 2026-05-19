Blackstone Aktie
WKN DE: A0MSM5 / ISIN: US09253U1088
|KI im Blick
|
19.05.2026 17:04:00
Google und Blackstone planen Milliardenprojekt für KI-Rechenzentren - Aktien tiefer
In einem ersten Schritt will die Gesellschaft bis zum Jahr 2027 eine Rechenleistung von 500 Megawatt aufbauen. Dabei sollen die Rechenzentren mit den von Google entwickelten KI-Chips der Marke Tensor laufen. Sie sind dafür gemacht, KI-Modelle zu entwickeln und zu betreiben.
Alphabet und Blackstone konkurrieren auf diese Weise künftig mit Unternehmen wie Coreweave und Nebius, die mit ihren Hochleistungsrechnern Dienste für KI-Service-Anbieter zur Verfügung stellt. So reagiert die Corewaeve-Aktie im NASDAQ-Handel mit Verlusten von 7,68 Prozent auf 95,80 US-Dollar. Für die Nebius-Aktie geht es derweil 5,41 Prozent auf 189,05 US-Dollar abwärts. Während diese Anbieter oft auf Prozessoren des Branchenriesen NVIDIA setzten, hat Google seine eigene Palette an KI-Chips ausgebaut und sucht nach noch mehr Rechenkapazität, um die hohe Nachfrage von Nutzern innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu befriedigen.
Google gehört zu den größten Profiteuren des KI-Booms. Der Umsatz seiner Cloudrechner-Sparte schießt in die Höhe und die hauseigenen KI-Dienste haben großen Erfolg bei den Kunden. Blackstone wiederum hat kürzlich seine Einheit Blackstone Infrastructure Trust an die Börse gebracht, die in bereits fertige Rechenzentrumsimmobilien investiert.
Die Alphabet-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 1,81 Prozent tiefer bei 385,98 US-Dollar. Blackstone-Titel verlieren daneben an der NYSE 1,74 Prozent auf 115,01 US-Dollar.
NEW YORK/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Blackstone
|
15.03.26
|ROUNDUP: Leica setzt auf Verjüngung - Andreas Voll wird neuer Chef (dpa-AFX)
|
15.03.26
|Kamerahersteller Leica bekommt neuen Chef (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Blackstone-Aktie steigt: Geplantes Milliardenprojekt für Rechenzentrum in Deutschland (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Trump verbietet Profi-Investoren Kauf von Einfamilienhäusern (dpa-AFX)