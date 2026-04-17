Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.04.2026 09:43:00
Google und Gucci arbeiten an Smart Glasses der Luxusklasse
Der französische Luxuskonzern Kering arbeitet mit Google an Smart Glasses der Marke Gucci. Der Marktführer Meta könnte mit einer Prada-Brille kontern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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