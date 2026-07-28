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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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28.07.2026 13:09:06

Google und OpenAI fehlen: Nvidia und Tech-Riesen gründen Allianz für KI-Sicherheit

Fast 40 Tech-Konzerne, darunter Microsoft und IBM, formieren ein neues Bündnis für KI-Sicherheit. Anlass ist ein "beispielloser" Vorfall mit einem außer Kontrolle geratenen KI-Modell von OpenAI. Doch das Unternehmen sowie weitere Entwickler geschlossener Systeme sind nicht dabei.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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