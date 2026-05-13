Google und SpaceX arbeiten wohl an KI-Rechenzentren im Weltraum - Alphabet-Aktie im Fokus

Google und SpaceX arbeiten offenbar an einem der ambitioniertesten Tech-Projekte der kommenden Jahrzehnte: Rechenzentren im All.

• Google & SpaceX planen wohl KI-Rechenzentren im All• Satelliten sollen Energieprobleme der KI lösen• Milliardenmarkt mit enormem Anlegerpotenzial

Die Partnerschaft zwischen SpaceX und Alphabet könnte schon bald eine völlig neue Dimension erreichen. Laut einem Bericht von Wall Street Journal führen beide Unternehmen Gespräche über den Aufbau weltraumgestützter Rechenzentren - ein Vorhaben, das die Zukunft der Künstlichen Intelligenz revolutionieren könnte.

KI-Boom treibt neue Ideen für Rechenzentren

Der rasante Ausbau von KI-Anwendungen sorgt weltweit für einen explosionsartigen Anstieg des Stromverbrauchs. Branchenexperten sehen deshalb zunehmend satellitengestützte Rechenzentren als mögliche Lösung. Statt riesiger Serverparks auf der Erde könnten künftig Satelliten mit KI-Chips Sonnenenergie im Orbit nutzen und Rechenleistung direkt im All bereitstellen.

Laut Wall Street Journal sehen Führungskräfte von SpaceX und Google enormes Potenzial in diesem Ansatz. Ein Vorteil: Anders als bei Rechenzentren auf der Erde gäbe es keine Konflikte mit Anwohnern oder Umweltauflagen in dicht besiedelten Regionen.

Bereits im Februar beantragte SpaceX laut MarketWatch die Genehmigung für den Start von bis zu einer Million Satelliten, die als Datenzentren dienen könnten. Parallel arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Tesla an speziellen KI-Chips für den Einsatz im Orbit.

Google verfolgt dagegen zunächst einen vorsichtigeren Ansatz. Gemeinsam mit Planet Labs testet der Konzern im Rahmen von "Project Suncatcher" erste Konzepte für weltraumgestützte Energie- und Dateninfrastruktur, wie das Unternehmen bereits im November 2025 mitteilte.

Elon Musk sieht im All die Zukunft der KI

Elon Musk macht keinen Hehl aus seiner Vision. "Der weltweite Strombedarf für KI kann schlicht nicht mit terrestrischen Lösungen gedeckt werden, selbst kurzfristig nicht, ohne Gemeinden und der Umwelt Belastungen aufzuerlegen", schrieb Musk auf der SpaceX-Website bereits im Februar. "Langfristig ist weltraumgestützte KI offensichtlich der einzige Weg zur Skalierung", fügte er hinzu. Auch andere Tech-Größen positionieren sich bereits in diesem Zukunftsmarkt. Jensen Huang, Chef von NVIDIA, äußerte laut MarketWatch ebenfalls Interesse an orbitalen Rechenzentren. Zudem verfolgt Jeff Bezos mit Blue Origin eigene Weltraumpläne für KI-Infrastruktur.

Milliardenfantasie für Anleger

Für Anleger könnte die engere Verbindung zwischen Google und SpaceX enorme wirtschaftliche Bedeutung haben. Google hält laut MarketWatch bereits rund sechs Prozent an SpaceX. Sollte SpaceX tatsächlich mit einer Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar an die Börse gehen, könnte Googles Beteiligung mehr als 100 Milliarden US-Dollar wert sein.

Zusätzlich verstärkt SpaceX seine Aktivitäten im KI-Sektor: Erst kürzlich schloss das Unternehmen eine Kooperation mit dem KI-Startup Anthropic. Ziel ist der Ausbau gigantischer orbitaler Rechenkapazitäten.

Noch stehen viele technische Hürden im Weg. Weltraumstrahlung, hohe Kosten und die notwendige Infrastruktur machen das Projekt zu einer langfristigen Wette. Doch laut Experten wächst in der Technologiebranche die Überzeugung, dass die Zukunft der KI womöglich nicht auf der Erde, sondern im Orbit liegt. Die Alphabet-Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten: So notierte das Papier an der NASDAQ letztlich 3,97 Prozent höher bei 399,06 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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