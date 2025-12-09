Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
09.12.2025 17:34:53
Google unveils plans to try again with smart glasses in 2026
It is a significant turnaround for the tech giant after its first attempt - Google Glass - was pulled in 2015.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 325,00
|0,97%
|Alphabet A (ex Google)
|272,85
|1,56%
|Alphabet C (ex Google)
|273,35
|1,50%
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.