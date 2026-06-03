Google upsizes historic equity raising to $85bn to back AI spending spree

Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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03.06.2026 16:10:11

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