Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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03.06.2026 16:10:11
Google upsizes historic equity raising to $85bn to back AI spending spree
Tech giant launches first stock offering in more than two decades in effort to fund AI spendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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