Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
14.01.2026 14:35:00
Google verlagert Smartphone-Entwicklung von China nach Vietnam
Google macht Vietnam zu einem wichtigen Glied in der Smartphone-Lieferkette. Pixel-Smartphones sollen bald nicht mehr in China entwickelt und gefertigt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
