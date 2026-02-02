Fitbit Aktie
WKN DE: A14S7U / ISIN: US33812L1026
|
02.02.2026 08:49:00
Google verschiebt Google-Kontopflicht für Fitbit-Nutzer erneut
Google verschiebt die Google-Kontopflicht für Fitbit-Nutzer erneut – dieses Mal nur um ein paar Monate. Die neue Frist endet am 19. Mai 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|282,10
|-1,09%
|Alphabet C (ex Google)
|282,20
|-1,21%