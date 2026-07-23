Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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23.07.2026 12:39:00
Google-Verstöße gegen DMA: EU verhängt insgesamt 890 Millionen Euro Strafe
Seit Monaten untersucht Brüssel mögliche Verstöße von Google gegen den Digital Markets Act. Jetzt wurden Strafen über zusammen fast 900 Millionen Euro verhängt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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23.07.26
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23.07.26
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23.07.26
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23.07.26
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23.07.26
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23.07.26