Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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06.06.2026 13:44:00
Google warnt: Angreifer geben sich als IT-Techniker aus und betreten Büros
Die Google Threat Intelligence Group warnt vor der Gruppe UNC3753. Die Angreifer geben sich vor Ort als IT-Techniker aus, um Daten per USB-Stick zu stehlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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