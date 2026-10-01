Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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01.10.2026 16:57:30
Google wins dismissal of Chegg, Penske Media lawsuits over AI overviews
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 655,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|302,05
|0,43%
|Alphabet C (ex Google)
|298,80
|0,34%
|Chegg Inc
|0,62
|-2,22%
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