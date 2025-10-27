Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
27.10.2025 17:32:00
Google wins high praise for its chip efforts — and that can help Broadcom’s stock too
Google’s custom chips are expected to drive growth for its cloud business and Broadcom’s AI revenue, a Melius analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
