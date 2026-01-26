Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
26.01.2026 22:55:00
Google zahlt 68 Millionen US-Dollar zur Beilegung einer Datenschutzklage
Im jahrelangen Streit um die illegale Aufzeichnung von privaten Gesprächen durch seinen Sprachassistenten Google Assistant einigt sich Google mit den Klägern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!