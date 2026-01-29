Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
29.01.2026 15:19:00
Google zieht Millionen Geräte aus IPIDEA-Residential-Proxy-Netz
Google hat dem Residential-Proxy-Netz IPIDEA einen empfindlichen Schlag versetzt. Es wird etwa von Kriminellen genutzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
