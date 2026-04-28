KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
28.04.2026 05:45:00
Googler wehren sich gegen geheime Militär-KI
Über 600 Google-Mitarbeiter fordern den Verzicht auf geheime Militär-Aufträge. Denn dort ließen sich auch die Reste von Googles KI-Ethik nicht überprüfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!