Vie a Aktie
WKN DE: A3EH8G / ISIN: US92671V3042
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20.05.2026 10:53:00
Googles 3D-Weltgenerator erzeugt jetzt echte Orte aus Street View
Googles Project Genie wird breiter verfügbar und kann nun interaktive 3D-Umgebungen aus Street-View-Aufnahmen erzeugen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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