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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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19.07.2026 18:00:00
Googles cleverer KI-Schachzug - oder: wer kontrolliert zukünftig den KI-Markt?
Macht das Modell den entscheidenden Unterschied? Google zumindest scheint eher auf den richtigen Rahmen zu setzen als das eigene Top-Modell. Eine Analyse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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