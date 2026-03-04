Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
04.03.2026 18:22:26
Google's Gemini AI Drove Man Into Deadly Delusion, Family Claims in Lawsuit
A lawsuit filed by the family of Jonathan Gavalas alleges Google's AI encouraged harmful behavior that posed a risk to public safety and ultimately led to his suicide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
