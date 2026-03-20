Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
20.03.2026 17:01:00
Googles KI-Zusammenfassungen: Opt-out für britische Medienhäuser angekündigt
Seit Googles KI-Zusammenfassungen verzeichnen Nachrichtenseiten weltweit weniger Aufrufe. In Großbritannien will der Konzern einen Opt-out anbieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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