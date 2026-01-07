Friendly Aktie
WKN: 875857 / ISIN: JP3829200009
|
07.01.2026 06:00:07
Google’s Koray Kavukcuoglu: Turning abstract AI thinking into user-friendly products
The tech giant’s chief AI architect and CTO of DeepMind discusses the Gemini 3 LLM and progress towards the goal of artificial general intelligenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Friendly Corp
Analysen zu Friendly Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 845,00
|-0,70%
|Friendly Corp
|293,00
|0,00%