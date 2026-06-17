Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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17.06.2026 15:00:00
Google's New Smart Home Speaker Is Here, a Challenger to the HomePod Mini
Google's first new smart speaker in years puts a big focus on Gemini for Home, but will that be enough to help it compete with HomePods and Amazon Echo speakers?Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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