VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
|
07.10.2026 18:45:02
Google’s Next Android XR Device Is Arriving Ahead of Meta’s VR Glasses, at a Similar Price
The Xreal Aura will cost $1,279, and it has some similarities to the Meta VR Glasses coming next year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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