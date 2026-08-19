PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
|
19.08.2026 18:04:21
Google’s Pixel 11 Pro Is One of My Favorite Android Phones, but It’s Not a Revolution
Google’s most advanced Pixel phone loses its cheapest tier, gains a few features, but most of it remains the same. And that’s just fine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 400,00
|0,21%
|Alphabet A (ex Google)
|293,30
|-0,61%
|Alphabet C (ex Google)
|290,90
|-0,51%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%