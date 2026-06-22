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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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22.06.2026 08:28:00
Googles reCaptcha bekommt Handgestenerkennung
Eine neue Option soll den Bot-Schutz mittels Googles reCaptcha verbessern. Die Kamera nimmt dafür einfache Handgesten auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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