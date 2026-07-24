Goosehead Insurance A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Goosehead Insurance A stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 113,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 94,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at