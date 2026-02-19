Goosehead Insurance A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Goosehead Insurance A präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 105,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Goosehead Insurance A einen Umsatz von 93,9 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Goosehead Insurance A 1,16 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Goosehead Insurance A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 365,30 Millionen USD im Vergleich zu 314,50 Millionen USD im Vorjahr.

