Goosehead Insurance A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Goosehead Insurance A lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 93,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at