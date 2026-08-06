Goosehead Insuranc a Aktie

Goosehead Insuranc a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNTN / ISIN: US38267D1090

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06.08.2026 23:21:01

Goosehead Insurance Director Buys $100K oif Shares. What Does This Signal to Investors?

Peter R. Lane, Director at Goosehead Insurance, Inc. (NASDAQ:GSHD), reported a direct purchase of 1,600 shares of Class A Common Stock on July 31, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($63.14); post-transaction value based on July 31, 2026 market close ($62.00).Goosehead Insurance operates as a leading personal lines insurance brokerage platform with a $2.5 billion market capitalization and trailing twelve-month (TTM) revenue of $402.2 million. The company's differentiated business model combines direct corporate operations with a scalable franchise network, enabling efficient market penetration and revenue growth. Goosehead's competitive positioning is strengthened by its technology-enabled platform, diverse product offerings, and dual-channel distribution strategy, which together constitute a significant competitive advantage in the fragmented insurance brokerage market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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