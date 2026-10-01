GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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01.10.2026 13:19:14
GOP Megadonor Ken Griffin Donates $3 Billion to Carnegie Mellon, Largest Individual Gift in Higher Education
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