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09.11.2026 06:31:29
Gopal Iron Steels: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gopal Iron Steels hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 55,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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