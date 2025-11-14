Gopal Iron Steels stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gopal Iron Steels hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,100 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 57,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at