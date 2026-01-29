Gopal Snacks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gopal Snacks stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,430 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,01 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,94 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at