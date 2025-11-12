Gopal Snacks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gopal Snacks präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gopal Snacks 2,32 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Gopal Snacks im vergangenen Quartal 3,76 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gopal Snacks 4,03 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at