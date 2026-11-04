Gopal Snacks präsentierte Quartalsergebnisse

Gopal Snacks hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,68 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gopal Snacks 2,06 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,86 Prozent auf 4,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at