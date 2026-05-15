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15.05.2026 06:31:29
Gopal Snacks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gopal Snacks hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4,10 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,91 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Gopal Snacks 1,52 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,40 Prozent auf 15,08 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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