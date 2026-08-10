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10.08.2026 06:31:29
Gopal Snacks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Gopal Snacks hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gopal Snacks 0,200 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gopal Snacks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,22 Milliarden INR im Vergleich zu 3,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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