Gopala Polyplast präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gopala Polyplast hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gopala Polyplast ein EPS von 6,70 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,74 Milliarden INR – ein Plus von 38,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gopala Polyplast 1,26 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at