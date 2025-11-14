Gopala Polyplast: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gopala Polyplast hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,25 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,98 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at