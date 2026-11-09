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09.11.2026 06:31:29
Gopala Polyplast verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gopala Polyplast hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,24 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,67 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Gopala Polyplast mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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