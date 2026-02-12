Gopala Polyplast: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gopala Polyplast hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,10 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,21 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at