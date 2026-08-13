GoPro A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GoPro A hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

GoPro A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 530,3 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 865,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at