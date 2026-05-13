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13.05.2026 06:31:29
GoPro A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GoPro A hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,70 Prozent auf 520,7 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 785,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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