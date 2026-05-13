GoPro A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GoPro A hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,70 Prozent auf 520,7 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 785,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at