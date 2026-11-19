GoPro A präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 494,2 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 887,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at