GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
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02.06.2026 10:48:00
GoPro im Sinkflug: Speicherpreise setzen Kamerahersteller weiter zu
GoPro hat erhebliche Zweifel am Fortbestand des Unternehmens eingeräumt. Stark gestiegene Preise für Speicherkomponenten verschärfen die Krise noch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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