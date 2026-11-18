GoPro hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at