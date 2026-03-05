GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
|
05.03.2026 22:25:20
GoPro Reports Narrower Q4 Loss And Higher Revenue
(RTTNews) - GoPro, Inc. [GPRO] on Thursday, reported its fourth-quarter financial results on February 3, 2023.
The company recorded a net loss of $9.10 million, or $0.06 per share, compared to a net loss of $37.19 million, or $0.24 per share, in the same quarter a year earlier. Revenue for the quarter rose slightly to $201.67 million from $200.88 million.
For the full year, GoPro reported a net loss of $93.49 million, or $0.59 per share, compared to a net loss of $432.31 million, or $2.82 per share, in the prior year. Annual revenue declined to $651.54 million from $801.47 million.
GoPro's operating loss for the fourth quarter was $8.24 million, compared to $39.10 million a year earlier.
GPRO is currently trading after hours at $0.99 down $0.01 or 1.00 percent on the Nasdaq.
Aktien in diesem Artikel
|GoPro
|0,75
|-13,21%
