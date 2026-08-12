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12.08.2026 06:31:29
GoPro: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GoPro ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GoPro die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31,26 Prozent auf 104,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 152,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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