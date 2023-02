GoPro stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GoPro präsentierte in der am 03.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 321,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 391,2 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,470 USD, nach 0,900 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,82 Prozent auf 1,09 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,428 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,10 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at