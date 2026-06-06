GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
|
06.06.2026 10:00:00
GoPro wankt, Kamera-Markt boomt - die Fotonews der Woche 23/2026
GoPro warnt vor dem eigenen Ende, der Kameramarkt wächst trotzdem munter weiter, und ein Achtjähriger düpiert mit dem Handy die Profis der Food-Fotografie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GoPro
Analysen zu GoPro
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GoPro
|0,78
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.